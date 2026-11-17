Как сообщает агентство Абна, «Голямхосейн Дарзи» посол и представитель Ирана при ООН предупредил: весьма тревожно, что некоторые страны, которые выдвигают необоснованные утверждения против мирной ядерной программы нашей страны и требуют сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, даже отказываются осудить беспрецедентные агрессивные действия против Ирана.

Посол и поверенный в делах Исламской Республики Иран вечером в понедельник по местному времени на седьмом заседании Конференции по созданию зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке в Нью-Йорке добавил: такие явные двойные стандарты серьезно подрывают авторитет этой конференции и принципов, соблюдение которых она обязана обеспечивать.