Как сообщает агентство Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель Министерства иностранных дел, в ответ на заявления американских должностных лиц о том, что «тем, у кого в руках меч, не говорите о законе», написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: мир уже заплатил ужасную цену за безразличие к этой логике; Гитлер после поджога Рейхстага под предлогом национальной безопасности объявил чрезвычайное положение и, приостановив действие основных прав, открыл путь к установлению диктатуры. Гитлер не отверг закон сразу; сначала он под предлогом необходимости опустошил его изнутри.

Он продолжил: сегодня, когда война против Ирана оправдывается моральными и security-доводами, но та же сила освобождает себя от правовой ответственности, мировое сообщество не должно чувствовать себя в безопасности. Если Америка считает, что из-за наличия меча в руках она не должна подчиняться закону, как мировое сообщество отличит эту логику от логики ДАИШ?

Бакаи добавил: международный порядок рушится именно в тот момент, когда сильные присваивают себе право, которое они не признают за другими.

Он отметил, что Джеймс Мэдисон, один из отцов-основателей Америки, в сборнике «Федералист» (№ 51) писал: «Сначала нужно сделать правительство способным управлять народом, а затем заставить его сдерживать само себя». Американская нация должна почувствовать сильную опасность от этих слов Рубио, потому что сила, которая не может сдерживать себя, рано или поздно подавит свободу других.