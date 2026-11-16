Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на информационный портал Министерства иностранных дел Египта, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.

В этом телефонном разговоре были проведены консультации о региональных событиях и предпринимаемых усилиях по сдерживанию напряжённости и предотвращению расширения рамок конфликта.

Стороны далее обменялись мнениями о усилиях и предложениях, выдвинутых для сдерживания кризиса, и подчеркнули важность продолжения совместной координации и сотрудничества для создания условий для возобновления диалога, дипломатического процесса и переговоров между Америкой и Ираном.

Министры иностранных дел Египта и Пакистана также сочли необходимым активизацию дипломатических усилий и координацию действий в рамках регионального четырёхстороннего механизма в целях поддержки усилий по снижению интенсивности напряжённости и восстановлению стабильности в регионе.