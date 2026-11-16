Как сообщает агентство ABNA, Майк Пенс, вице-президент Дональда Трампа в первый срок его президентства, в интервью программе «Meet the Press» телеканала NBC объявил: Я думаю, частью причины, вызвавшей разочарование избирателей (на промежуточных выборах в Конгресс США), было то, что по неизвестным причинам (после незаконного нападения на Иран) мы остановились через 5 недель.

Вице-президент первого срока президентства Трампа утверждал: Джей Ди Вэнс — хороший человек, но вице-президент в этом вопросе ошибается.

Майк Пенс относительно коррупции в администрации Трампа также подчеркнул: Члены семей членов кабинета и даже семья самого президента вовлечены в коррупцию; эти вопросы действительно вызывают беспокойство у американского народа. Увеличение чистого состояния на один миллиард долларов за счёт криптовалют поражает американцев.

Затем он добавил: Особенно тот факт, что большая часть источника этого была обеспечена в арабском мире ещё до инаугурации. Должен сказать, в поездках по всей стране я обнаружил, что все эти вопросы вызвали беспокойство у многих наших самых стойких сторонников по всей Америке; тех, кто всё ещё помнит то предвыборное обещание «осушить болото» [коррупции]. Сама администрация (Трампа) и, полагаю, лично вице-президент (Джей Ди Вэнс) повели партию в направлении, весьма далёком от финансовой ответственности.