Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Jazeera, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил: Миру необходимо достижение мира и прекращение конфликтов в Газе, Йемене, Судане, на Ближнем Востоке и в Украине.

Гутерриш, как и всегда, не указал на факторы, разжигающие эти войны, которыми чаще всего являются Америка и сионистский режим.

Он добавил: Все мы сталкиваемся с бурей конфликтов, изменением климата и кризисом роста стоимости жизни и энергии.

Гутерриш подчеркнул: Я подтверждаю безусловное обязательство ООН поддерживать свободу движения судов в любых условиях.