Как сообщает агентство ABNA, сенатор Крис Ван Холлен сегодня, в воскресенье, в интервью CNN заявил: Я также считаю, что прямо сейчас мы должны использовать все свои полномочия, чтобы положить конец этой незаконной войне против Ирана.

Этот американский сенатор добавил: Это означает, что ни один цент больше [не должен расходоваться]. Это была моя позиция, но позиция нынешнего лидера большинства [в Палате представителей] таковой не является.

Сенатор Крис Ван Холлен заявил: Я полагаю, что американский народ (в результате промежуточных выборов в Конгресс США) сказал: прекратите войну и действуйте прямо сейчас, чтобы снизить цены.