Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Jazeera, Гади Айзенкот, уполномоченный по формированию нового кабинета сионистского режима, подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, не должен оставаться во главе власти ни минуты дольше.

Он добавил, что поведение Нетаньяху и его окружения представляет собой ощутимую и прямую угрозу демократии. В Израиле не осталось ни пяди земли, которая не была бы атакована ради Нетаньяху и его интересов. Нельзя допустить проведения нового раунда выборов, пока Нетаньяху остаётся у власти.

Айзенкот также указал на необходимость создания комиссии по установлению истины относительно вмешательства канцелярии Нетаньяху в целях создания препятствий избирательному процессу.