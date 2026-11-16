Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Лукман Баарас, губернатор Хадрамаута, призвал жителей этой провинции вернуться в свои дома и не позволять режиму Аль Сауда использовать их и втягивать в провальные конфликты.

Он добавил, что режим Аль Сауда стремится лишь к реализации своих интересов и планов в Йемене и не желает ничего доброго ни жителям севера, ни юга страны. Большинство йеменцев осознали суть этих планов.

Губернатор Хадрамаута заверил, что вооружённые силы Йемена никоим образом не нацелены на жителей южных или восточных провинций, и их единственной целью являются элементы, связанные с саудовским врагом, и его наёмники.

Он указал на гуманитарный шаг Саны по одностороннему освобождению 600 пленных наёмников, связанных с саудовским врагом, в течение вчерашнего дня.