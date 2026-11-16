Как сообщает агентство ABNA, портал Bright Bart со ссылкой на президента Ирака Низара Амиди сообщил: Багдад готов помочь в достижении мирного соглашения между Ираном и Америкой.

Он добавил: Мы всегда в курсе переговоров и консультаций относительно переговоров между Ираном и Америкой и готовы в меру возможностей помочь в достижении мира между ними.

Амиди заявил: Я прошу президента Америки Дональда Трампа вернуться к тому, что он заявил в начале своего президентства, а именно к прекращению всех войн — как между Украиной и Россией, так и других войн в мире.