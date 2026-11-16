Как сообщает агентство ABNA, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, присутствуя в программе специального новостного интервью, ответил на вопросы о последних событиях в сфере внешней политики страны.

Гарибабади в начале этой пресс-конференции, указывая на то, что Америка — вероломная страна, сказал: Америка как минимум трижды за последние полтора года проявила своё вероломство. Эти случаи показывают, что за столом дипломатии нельзя доверять Америке. Во-первых, мы стали свидетелями 12-дневной войны, тогда как до этого шли переговоры. Затем произошла 40-дневная война, которая также случилась в условиях, когда переговоры продолжались. Третьим случаем были переговоры в Исламабаде и достигнутое там взаимопонимание, которое, даже если считать его заключённым, продержалось максимум две недели.