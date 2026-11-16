Он, указывая на ситуацию с присутствием военно-морских сил Америки и европейских стран в регионе, добавил: В тот период, когда я нес ответственность в Генеральном штабе вооруженных сил, отчеты свидетельствовали о присутствии от 90 до 103 катеров и кораблей в Персидском заливе, которые принадлежали Америке и европейским странам, включая Францию и Англию; но сегодня в Персидском заливе нет ни одного из этих кораблей, и их силы из страха перед иранскими ракетами и беспилотниками размещены в районах за пределами Индийского океана.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета подчеркнул: Эта мощь и стойкость — благословение крови мучеников, которые с искренностью и честностью вышли на поле.