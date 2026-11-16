Как сообщает агентство ABNA, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, в своем аккаунте в одной из социальных сетей, обращаясь к министру войны США Хегсету, с сарказмом написал: «Не говорите о законах с мужчинами, держащими мечи в руках»; эту фразу произнес один римский полководец, чей последний поход, несмотря на численное превосходство его войск, закончился сокрушительным поражением. После бегства с поля боя ему отрубили голову.

Он добавил: Извлеките урок: те, кто не может помнить прошлое, обречены повторять его.