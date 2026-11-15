По сообщению агентства ABNA со ссылкой на агентство Al Jazeera, Кая Каллас, глава внешней политики Европейского союза, заняв пассивную позицию перед лицом продолжающихся преступлений оккупантов Иерусалима, сегодня в субботу в своих высказываниях заявила: Мы просим Израиль разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Глава внешней политики Европейского союза в этой связи продолжила: Мы просим Израиль открыть переходы, ведущие в Газу. Наводнение и дожди в секторе Газа еще больше усугубили и без того тяжелое положение этого региона.

Это происходит в то время, как «Йенс Лаерке», официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), заявил, что недавние сильные дожди в секторе Газа затронули более 200 тысяч палестинцев и повредили места проживания более 40 тысяч семей.

Он предупредил, что продолжение дождей может усугубить гуманитарный кризис в Газе и привести к еще большим наводнениям и загрязнению источников питьевой воды. Он охарактеризовал прошлые выходные для сотен тысяч людей в Газе как «кошмар» и сказал, что ООН месяцами ранее предупреждала власти сионистского режима об опасности наводнений и требовала более широкого ввоза палаток и запасов гуманитарной помощи, но соглашение в этой связи не было достигнуто.

По его словам, ограничения сионистского режима заперли палестинцев в зонах, подверженных наводнениям, и даже сделали трудной возможность замены разрушенных палаток.

Согласно статистике УКГВ, около 950 тысяч палестинцев живут во временных жилых зонах со средним или высоким риском наводнений, из которых более 400 тысяч человек находятся в зонах повышенной опасности. Также около 150 тысяч палаток, закупленных гуманитарными организациями, до сих пор не получили разрешения на ввоз в сектор Газа.