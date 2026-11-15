По сообщению агентства ABNA, газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Иран по-прежнему располагает огромными ракетными запасами. Далее в этом отчете говорится, что Иран продолжает восстанавливать свои ракетные запасы. Оценки ракетного арсенала Ирана имеют низкий уровень достоверности. Причина этого — сложности определения точного количества ракет, имеющихся у Ирана, включая ракеты, готовые к запуску, и ракеты, находящиеся на складах.

В этом отчете подчеркивается, что восстановление ракетных запасов Ирана противоречит утверждениям официальных лиц американской администрации, включая Трампа, о том, что военная мощь Ирана уничтожена.

Вчера также сионистская газета Maariv сообщила, что Иран готовится к новому раунду конфликта с сионистским режимом. Это происходит в то время, как США и сионистский режим сталкиваются с реальностью, которая противоречит заявлениям их officials за последний год о военных возможностях Ирана.