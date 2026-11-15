По сообщению агентства ABNA, агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Дональд Трамп, президент США, в течение последних дней уведомил своих старших советников, что может воздержаться от повторной агрессии против Ирана при условии, что Америка не столкнется с новыми провокационными действиями со стороны Тегерана или вооруженных сил Йемена!

Это происходит в то время, как Трамп с момента начала агрессии против нашей страны всегда с различной риторикой и пустословием утверждал, что посредством этой агрессии намерен заставить Иран капитулировать. Различные медиаисточники неоднократно сообщали, что президент США после провала в достижении своих целей в Иране ищет достойного выхода из трясины войны.

Указанные источники подчеркнули, что эта позиция Трампа является результатом серии разведывательных докладов и различных встреч с советниками по национальной безопасности США в условиях неопределенности решения Трампа относительно того, как положить конец войне.

Они добавили, что Трамп в течение последних двух недель интересовался мнением Мухаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, и Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, относительно недопущения повторной агрессии против Ирана. Бин Салман 31 октября и Эрдоган в ходе трех разговоров с 28 октября подчеркнули необходимость прекращения этой войны. Американские разведывательные отчеты показывают, что новые агрессии против Ирана никогда не приведут к изменению позиций этой страны.