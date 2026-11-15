По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Reuters, Энтони Блинкен, бывший госсекретарь США, в своих высказываниях об Иране заявил: Тот вариант, который выбрал Трамп, то есть военное действие, по моему убеждению, был ошибкой; поскольку все предыдущие администрации также рассматривали этот вариант и пришли к выводу, что такое действие должно действительно быть последним средством.

Бывший госсекретарь США в этой связи сказал: Даже если бы вы предприняли такое действие, возможно, вы смогли бы отбросить Иран назад на некоторое время, но на самом деле этот откат, вероятно, составил бы всего один-два года. Вместо этого их [ядерная] программа была бы спрятана глубже в земле, и они вернулись бы снова и даже осуществляли бы более масштабную деятельность.

Энтони Блинкен затем добавил: Хотя очевидно, что выход для президента существовал и все еще существует, проблема этого выхода в том, что он требует признания реальности того, что он не добился успеха. Поскольку этот выход требует своего рода компромисса с Ираном; и это то, чего он избегает признавать.

Блинкен сказал: Все еще есть путь выхода из этой ситуации. Я думаю, достижение соглашения и дипломатического решения вполне возможно. Но в рамках такого решения действия Ирана в его ядерной программе могут не сильно отличаться от того, что было в соглашении, отмененном Трампом (СВПД), и определенно не будут лучше. Признать эту реальность для него очень трудно.

Он затем добавил: Что касается Ормузского пролива, который до начала этой войны не создавал проблем, теперь мы имеем дело с проблемой, которую необходимо решить. И это решение почти наверняка даст уступку Ирану. Мне совсем не хочется говорить такое, но, возможно, реальность именно такова: своего рода «издержки», которые, конечно, не называют издержками.

Бывший госсекретарь США добавил: Площадь Ирана в 4 раза больше Калифорнии и в 3 раза больше Ирака. Эта страна имеет население 90 миллионов человек. Эта береговая полоса вдоль Ормузского пролива не имеет конца. Оружие, которое Иран все еще производит, размещено в глубине территории этой страны, и его дальность настолько велика, что невозможно просто уничтожить все это. Для выполнения такой задачи, вероятно, потребуется своего рода наземное вторжение, которое само по себе является полной катастрофой. Иран на самом деле по сравнению с тем временем, когда началась эта история, занимает более сильную позицию в регионе.