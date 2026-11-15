По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Maalomah, Фалих аль-Хазраджи, глава парламентской фракции «Мунтасирун», подчеркнул, что США планомерно и целенаправленно стремятся создать хаос и нестабильность в Ираке и во всем регионе.

Он добавил, что внутренние группы в Ираке должны занять единую позицию против этих действий и укрепить единство между собой.

Аль-Хазраджи заявил, что политика США в отношении Ирака и региона стала очевидной для всех, и в первую очередь Вашингтон стремится затянуть кризисы и создать хаос с целью обеспечить продолжение своего влияния. Эта страна, используя свои рычаги и политическое и экономическое давление, пытается дестабилизировать обстановку и подорвать стабильность стран региона; стран, которые выступили против иностранных диктатов.

Он сказал: Нейтрализация этих деструктивных действий требует национальной бдительности и внутреннего единства между народом и политическими группами.