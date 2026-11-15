По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, сообщил о поражении элементов, связанных с Саудовской Аравией, в провинции Лахдж.

Он добавил: Центр скопления сил под командованием Бадра аль-Харби в районе Хураз в провинции Лахдж был поражен несколькими баллистическими ракетами.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена заявил: В ходе этих ракетных ударов десятки элементов врага были убиты и ранены, а многие их военные средства были уничтожены.

Ранее Хизам аль-Асад, видный член политического бюро йеменского движения «Ансарулла», подчеркивал: Вооруженные силы Йемена еще не вступили в настоящий бой, и всесторонняя эскалация конфликта может привести к краху режима Аль Сауд. Государственная структура Саудовской Аравии хрупка и зависит от нефтяных скважин. Операции вооруженных сил Йемена имеют широкие последствия, но они пока не предприняли широкой эскалации конфликта. Все командиры и офицеры, управляющие военной агрессией против Йемена, имеют саудовское гражданство. Победа вооруженных сил Йемена в двух сражениях — на западном побережье и в провинции Таиз — оказала тяжелое давление на Эр-Рияд и даже на Вашингтон. Народ Йемена действовал с оборонительной позиции и не был инициатором агрессии. Процесс производства вооружений в Йемене — это стратегический, долгосрочный и непрерывный путь.