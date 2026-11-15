По сообщению агентства ABNA со ссылкой на агентство Al Jazeera, Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, сегодня в субботу заявил: Моя встреча с Гади Айзенкотом (порученным сформировать кабинет в этом режиме) подтвердила мое понимание важности формирования кабинета единства на нынешнем этапе.

Премьер-министр сионистского режима, который в случае формирования кабинета Айзенкотом и его отстранения от власти должен отправиться в тюрьму из-за многочисленных коррупционных дел, обратился к Гади Айзенкоту, порученному сформировать кабинет в этом режиме, с такой мольбой: Давайте начнем переговоры без каких-либо предварительных условий и отложим все разногласия в сторону. Мы должны достичь согласия относительно безопасности (режима) Израиля и его будущего, включая вопрос всеобщей воинской повинности (обязательной военной службы). Мы должны сформировать кабинет единства, который включит все партии и течения, поддерживающие (поддельный режим) Израиля. Давайте сядем вместе за закрытыми дверями и без каких-либо предварительных условий; отложим разногласия и взаимные ограничения и достигнем взаимопонимания.

По сообщению Russia Today, Биньямин Нетаньяху, который не жалеет никаких усилий для сохранения своей власти, добавил: Иран хочет уничтожения Израиля и вновь пытается возродить свою ядерную программу. Иран не будет колебаться в использовании ядерного оружия против нас.

Он, который из-за поражения перед Тегераном в обеих предыдущих агрессиях против Ирана находится под давлением со стороны оккупационных поселенцев, в демагогических высказываниях заявил: Мы должны устранить иранскую угрозу раз и навсегда!