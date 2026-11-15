По сообщению агентства ABNA, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем заявлении объявила: «Благородный и всегда присутствующий на сцене народ Ирана; на втором этапе решительного и сокрушительного ответа на открытую агрессию армии Соединенных Штатов, радар американского объекта ПВО на вертолетной базе Аль-Рифа в Бахрейне был поражен шестью беспилотниками Воздушно-космических сил КСИР».

Точное и успешное попадание этих беспилотников было слышно в различных районах Бахрейна, что в очередной раз продемонстрировало оперативные возможности КСИР.

Соединенные Штаты, потерпевшие полное поражение в программе, внешне выглядевшей как сопровождение, а на деле — контрабанда нефти в Ормузском проливе, теперь пытаются мелкими и слепыми действиями отвлечь внимание мира от реальности закрытия этой жизненно важной артерии.

Но элитные и молодые офицеры КСИР вновь громко заявляют: Ормузский пролив закрыт, и любая агрессия американского врага встретит еще более жесткий и сокрушительный ответ.

Дорогостоящие американские беспилотники один за другим сбиваются, и большее число беспилотников КСИР на этом этапе по сравнению с предыдущим было направлено к американским целям, чтобы враг знал, что любая агрессия влечет за собой жесткий и просчитанный ответ.