Как сообщает агентство ABNA, Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД, [заявил]: «Им в конце концов придется есть!» Госсекретарь США открыто и нагло угрожает иранцам голодом посредством блокады.

Он добавил: Этот шаг является новейшим преступлением на пути войны, развязанной Вашингтоном; войны, которая усугубляет преступления, уже совершенные Америкой в ходе ее агрессий и экономического терроризма против Ирана.

Официальный представитель МИД подчеркнул: После десятилетий провала политики принуждения, угроз, санкций, терроризма и агрессии США продолжают повторять те же прошлые ошибки и лишь переопределяют их под новыми названиями.

Бакаи далее отметил: Этот твит является ярким примером того, что историк Барбара Такман описала как «Марш глупости» (March of Folly); то есть правительство, которое, несмотря на катастрофические последствия своих действий, отказывается признавать поражения и извлекать уроки из своих ошибок и с каждым последующим провалом все глубже погружается в свои заблуждения.