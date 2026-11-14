По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на телеканал CNBC, министр финансов США, известный принятием враждебных позиций против иранского народа, в своих высказываниях заявил: иранцам было предложено соглашение, и, возможно, они могли бы достичь лучшего соглашения до выборов.

Согласно этому отчёту, «Скотт Бессент» далее добавил: сейчас президент Трамп не считает, что мы нуждаемся в соглашении с Ираном, и мы продолжим оказывать давление на эту страну.

Министр финансов США в высказываниях, далёких от человеколюбия, заявил: иранцев ждёт долгая и холодная зима.

Скотт Бессент также, повторяя необоснованные и не соответствующие действительности утверждения своего начальника, добавил, что Иран в конечном итоге захочет соглашения.

Он также признал, что из-за угроз безопасности сменил место жительства и переехал на военную базу.

Министр финансов США, который из страха покинул свой дом и переехал на военную базу, заявил, что не будет устрашён угрозами Ирана.