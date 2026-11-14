По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на арабские СМИ, Дональд Трамп, президент заблуждающейся Америки, вновь, повторяя преувеличения, заявил, что «уничтожение энергетического сектора, промышленности и инфраструктуры Ирана займёт всего три дня».

Трамп, который до сих пор не достиг ни одной из целей агрессии против Ирана, заявил: я могу уничтожить энергетический сектор Ирана за один день.

Трамп вчера также в своих высказываниях, повторяя военные угрозы против Ирана, заявил, что в случае необходимости не будет колебаться перед повторным военным ударом.

Он также, выдвинув не соответствующее действительности утверждение об Ормузском проливе, заявил, что Иран утратил контроль над этим стратегическим водным путём.

Эти заявления делаются в то время, как Трамп вновь попытался, выдвигая утверждения о внутреннем положении Ирана и Ормузском проливе, повторить военные угрозы Вашингтона; утверждения, которые следует рассматривать в рамках позиций и психологической войны американского правительства против Ирана.