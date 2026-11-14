По сообщению информационного агентства ABNA, министр иностранных дел Ирака в интервью агентству Франс Пресс сказал: мы не можем закрыть наши границы с Ираном. Давление США с целью закрытия пограничных переходов и введения блокады против Ирана связано с общей политикой в отношении санкций. Выполнение этого требования сложно, и это будет своего рода санкцией против иракского народа. До этого момента мы его не выполнили. Но мы ведём переговоры с американской стороной. Потому что это невозможно.

Фуад Хусейн в продолжение интервью Франс Пресс в ответ на вопрос, есть ли у Ирана военное присутствие в Ираке, сказал: нет, я так не думаю. С военной точки зрения они не присутствуют в Ираке. Я имею в виду, что если речь идёт о воинских подразделениях, то есть об иранских воинских подразделениях в Ираке, такого присутствия нет.

Министр иностранных дел Ирака также сказал: ситуация «ни войны, ни мира» не может продолжаться. Либо ситуация движется к миру, либо к войне. Многие страны прилагают усилия, потому что эта война больше не является просто войной между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. На самом деле эта война касается всего региона, и Ирак также оказался в неё вовлечён. Поэтому наша задача — посредничать или пытаться успокоить ситуацию.