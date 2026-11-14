По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил: мы продолжим сотрудничество с Катаром для предотвращения нового разжигания войны в регионе Персидского залива.

Согласно этому отчёту, Эрдоган сделал это заявление, принимая эмира Катара в Турции.

Канцелярия президента Турции также объявила, что с Катаром в Турции подписан договор о совместной обороне.

Эмир Катара и президент Турции также стали свидетелями обмена рядом соглашений и меморандумов о взаимопонимании между двумя странами.

Эмир Катара сказал: стратегическое партнёрство между Катаром и Турцией развивается в различных сферах, и сегодняшняя встреча была свидетельством этого.

Тамим бин Хамад Аль Тани подчеркнул: я обсудил с Эрдоганом пути продолжения существующих достижений и определения приоритетов совместного сотрудничества на следующем этапе.