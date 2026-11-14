По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на газету «Аш-Шарк аль-Аусат», Исраэль Кац, министр войны переходного правительства Израиля, заявил, что Биньямин Нетаньяху для принятия решения о проведении новой военной операции не нуждается в получении разрешения и согласия оппонентов.

Согласно отчёту «Аш-Шарк аль-Аусат», эти заявления Каца прозвучали после того, как «Гади Айзенкот», глава партии «Яшар» и уполномоченный на формирование нового кабинета Израиля, потребовал от Нетаньяху проявить сдержанность в этом вопросе.

Кац в своём аккаунте в социальной сети «X» написал: для того чтобы армия наносила удары на любом из фронтов, где она сейчас действует, мы не нуждаемся в согласии оппонентов или какого-либо правового органа.

Он также заявил: мы и в противостоянии с Ираном проявили решительность, проницательность и дальновидность, и это было сделано в полной координации с армией Израиля. Сейчас мы продолжим этот же подход с учётом обстоятельств.

Айзенкот и Нетаньяху в четверг провели двухчасовую встречу. После этой встречи они в кратком совместном заявлении объявили: Нетаньяху проинформировал своего военного помощника Айзенкота о вызовах в сфере безопасности и дипломатии, с которыми Израиль в настоящее время сталкивается. Согласно этому заявлению, обе стороны договорились продолжать свои консультации.

Айзенкот ранее требовал от Биньямина Нетаньяху проявить сдержанность и предупреждал, что применение силы и военной мощи без наличия «прямой и непосредственной угрозы» может повлечь за собой «серьёзные последствия для демократии Израиля и доверия граждан к государственным институтам».

Нетаньяху в ходе своей предвыборной кампании неоднократно угрожал возобновить войну с Ираном; до такой степени, что опубликовал изображение ядерной бомбы, уничтожающей Тель-Авив.

Широкая коалиция под руководством Айзенкота, состоящая из партий от левых до правых, а также коалиция Нетаньяху, состоящая из ультраправых и религиозных партий, ни одна не смогла получить большинство мест в Кнессете на выборах 27 октября.