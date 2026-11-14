По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Манар», «Хезболла» Ливана в заявлении объявила: в условиях, когда господствующий американский империализм и преступный Израиль совершают агрессию против Палестины, Ирана, Ливана и других стран региона, лишают их безопасности и стабильности и пытаются начертить израильский проект для региона, усилия по противодействию этой агрессии, укреплению солидарности и сотрудничества между странами региона и единства каждого государства со своим народом перед лицом предстоящих опасностей должны быть сосредоточены.

В продолжении заявления «Хезболлы» говорится: в такой ситуации мы видим, что правительство Бахрейна не терпит даже протеста своего народа или части своего общества против его политики зависимости и капитуляции; политики, которая внутри страны и во внешних отношениях проводится вопреки воле народа и ценой попрания его интересов.

«Хезболла» подчеркнула: эта ситуация требует, чтобы мы и народы уммы справедливо встали на защиту народа Бахрейна и подняли свой голос для раскрытия их угнетённости; народа, чьи мирные протесты правительство подавляет различными способами. Их крик выражает несогласие с превращением Бахрейна в базу для агрессии на службе США и сионистского режима и в арену для продолжения угнетения.

В этом заявлении добавляется: произвольные меры и политические аресты учёных, элит и народа Бахрейна, а также принудительная высылка, лишение гражданства и вынесение смертных приговоров и приговоров к тюремному заключению для сотен учёных и граждан являются проявлениями деспотизма, которые с гуманитарной и политической точки зрения неприемлемы и осуждаемы. Эти действия создают почву для постоянной обеспокоенности и не служат ничему, кроме интересов врагов.

«Хезболла» в заключение объявила: наш народ в Ливане, сопротивляющийся израильской оккупации, осуждает политическое угнетение братского народа Бахрейна и требует пересмотра подхода к обращению с ними; в надежде на то, что в Бахрейне установятся безопасность, стабильность и внутреннее согласие, обеспечивающие эти две.