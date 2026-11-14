По сообщению информационного агентства ABNA, Амир генерал-майор Хатами, главнокомандующий армией Исламской Республики Иран, при посещении выставки останков беспилотников и ракет, сбитых Силами ПВО армии, выразив признательность за круглосуточные усилия бойцов этих сил, заявил: враг, готовя различные средства и возможности, стремился достичь своих целей в нашей дорогой стране, но благодаря единодушию, непрерывным усилиям и самоотверженности бойцов вооружённых сил, особенно бойцов ПВО, потерпел неудачу в осуществлении своих целей.

Указывая на часть оперативных достижений, представленных на этой выставке, он добавил: различные крупные беспилотники, ракеты и оборудование, использованные врагом, которые были поражены системами ПВО, выставлены в этом месте и отображают часть успехов бойцов Сил ПВО.

Главнокомандующий армией, указывая на послания этой выставки для врагов и иранского народа, отметил: эта выставка, с одной стороны, показывает, что эта земля имеет готовых, бдительных и самоотверженных солдат и бойцов, которые в любых условиях защищают страну и сегодня более решительны и готовы, чем в прошлом, на пути защиты исламского Ирана; с другой стороны, она делает ясной для нашего народа и бойцов ту реальность, что враг, вопреки образу, который он представляет о своей силе и непобедимости посредством психологической и когнитивной войны, уязвим, и его военное оборудование и средства могут быть поражены на поле боя.

Амир генерал-майор Хатами, подчёркивая постоянную готовность Сил ПВО и других бойцов вооружённых сил к противодействию любой возможной угрозе, заявил: Силы ПВО в свете опыта и достижений прошлых боёв ни на мгновение не пренебрегали усилиями по повышению своей готовности и смогли обрести новую готовность; поэтому, если враг вновь совершит ошибку и предпримет агрессию против нашей страны, он столкнётся с более тяжёлым ущербом.