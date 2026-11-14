По сообщению информационного агентства ABNA, Управление по связям с общественностью армии объявило: несколько часов назад беспилотник «MQ1» американского агрессивного врага был поражён и уничтожен в результате успешного перехвата и открытия огня новейшей системы ПВО Военно-морских сил армии Исламской Республики Иран в рамках единой сети Объединённого командования ПВО страны в районе Кухестак (побережье Сирика).

Мы ни на мгновение не замедлим в охране и защите территориальной целостности, морских границ и интересов Исламской Республики Иран.