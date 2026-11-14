По сообщению информационного агентства ABNA, текст заявления Корпуса стражей Исламской революции следующий:

Героический и великий народ исламского Ирана, ваша историческая эпопея восьмимесячного сопротивления угнетению и высокомерию мировых держав пробудила народы и вывела молодёжь многих стран на арену.

Ваши мужественные сыны на поле боя также, уповая на Всевышнего Бога и вдохновляясь этой бесконечной народной поддержкой, продолжают творить славу.

Бойцы Воздушно-космических сил Корпуса стражей час назад в ответ на воздушную агрессию врага против одной телекоммуникационной вышки в Сирике поразили и уничтожили американский радар раннего предупреждения на острове Бахрейн.

Это серьёзное предупреждение врагу о необходимости прекратить воздушные провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе. В случае повторения нарушений и агрессии Воздушно-космические силы Корпуса стражей находятся в полной готовности к борьбе без границ.

Нарушающие компании, которые поддадутся обману агрессивного врага, столкнутся с более серьёзными наказаниями.