По сообщению информационного агентства ABNA, «Голям-Хосейн Дарзи», посол и представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, вечером в пятницу по местному времени (13 ноября 2026 года, что соответствует 22 абана 1405 года) на заседании Совета Безопасности ООН в рамках пункта повестки дня «Положение на Ближнем Востоке», заявив, что Иран никогда не закрывал двери дипломатии, сказал: Иран за последние два года неоднократно с доброй волей вступал в переговоры. Однако Соединенные Штаты Америки каждый раз выбирали агрессию и угрозы вместо дипломатии; подход, который продолжается до сих пор.

Высший дипломат Исламской Республики Иран при ООН подчеркнул: эти повторяющиеся опыты создали глубокое недоверие и породили серьезные сомнения относительно перспективы возобновления переговоров без наличия надежных гарантий предотвращения повторения таких незаконных действий. Предстоящий путь ясен. Если Вашингтон действительно привержен дипломатическому решению, он должен немедленно и без каких-либо условий положить конец своей агрессии, предоставить надежные гарантии неповторения, уважать суверенные права Ирана, отменить морскую блокаду и все другие односторонние и незаконные принудительные меры и на практике продемонстрировать свою реальную приверженность дипломатии.

Посол и поверенный в делах Ирана при ООН в то же время подчеркнул: позвольте мне сказать прямо и ясно: любое возобновление агрессивной войны со стороны Соединенных Штатов Америки и израильского режима встретит немедленный и решительный ответ без каких-либо колебаний; ответ, который поразит источник агрессии, где бы он ни находился. Иран, как и в прошлом, будет осуществлять свое неотъемлемое право на законную самооборону в соответствии с международным правом.

Дарзи, обращаясь к Совету Безопасности, подчеркнул: Иран продолжит принимать все необходимые и надлежащие меры для защиты своего народа, безопасности, жизненно важных интересов, суверенитета и территориальной целостности, поддержания надежного и устойчивого сдерживания и обеспечения неповторения любой другой агрессии. Этот Совет должен адресовать свои требования агрессору, а не жертве. Совет должен потребовать от Соединенных Штатов Америки положить конец всем своим незаконным действиям и угрозам, соблюдать свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций и полностью соблюдать международное право.