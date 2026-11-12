По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на итальянский сайт «Il Fatto Quotidiano», Анджело Бонелли, депутат оппозиционной правительству партии «Зелёный левый альянс» в парламенте Италии, в ходе заседания вопросов и ответов с Антонио Таяни, министром иностранных дел этой страны, задал вопросы о катастрофическом санитарном положении в Газе и действиях итальянского правительства в этой связи.

Он также, указывая на присутствие «Итана Зайва», сионистского поселенца, в Италии, поставил под вопрос его встречу с Маттео Сальвини, вице-премьером Италии.

Согласно этому сообщению, Лаура Больдрини, бывший председатель Палаты депутатов Италии, была среди других депутатов оппозиции, которая резко раскритиковала правительство этой страны за неосуждение насилия сионистских поселенцев на Западном берегу.

Больдрини, обращаясь к Таяни, сказала: Как можно терпеть это бесчеловечное и унизительное поведение по отношению к палестинскому народу и даже не пошевелить пальцем?

Она также, заявив, что «мирная делегация», частью которой является Италия, до сих пор сделала что-то полезное, отметила: переходы сектора Газа должны быть открыты, и гуманитарная помощь должна немедленно войти в этот район.