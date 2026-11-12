По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Дональд Трамп, президент США, на церемонии памяти ветеранов выступил в защиту войны против Ирана и назвал Иран начавшим эту войну.

Согласно этому сообщению, на этой церемонии министр обороны США был подвергнут выговору со стороны армейской гвардии за несоблюдение необходимого почтения вблизи могилы Неизвестного солдата.

Трамп в своей речи на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона заявил: «Мужество и мастерство наших выдающихся американских военных были исключительными по всем меркам.»

Он продолжил свои заявления: «Когда эта война закончится — а это произойдёт скоро — мир станет более безопасным и лучшим, более спокойным и далёким от опасностей, которые мы были вынуждены терпеть.»

Трамп в своих высказываниях, утверждая, что Вашингтон не начинал войну против Ирана и что это Тегеран с 1979 года ведёт войну с Америкой, заявил: американские силы стремятся предотвратить обретение Ираном способности производить ядерное оружие.

Согласно имеющимся сообщениям и по данным Пентагона, агрессия США и сионистского режима против Ирана 28 февраля привела к гибели 23 американских военнослужащих и ранению сотен человек.