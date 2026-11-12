По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на New York Times, дипломатические усилия США по убеждению Турции, Ирака и Пакистана закрыть наземные границы с Ираном потерпели неудачу.

Согласно этому сообщению, официальные лица этих стран заявили Вашингтону, что блокирование пограничных переходов с Ираном нанесёт ущерб их экономике, поскольку приграничные общины зависят от торговли и передвижения между двумя сторонами границы.

Эти страны также предупредили, что закрытие пограничных переходов может привести к волнениям и протестам в приграничных районах.

В этой связи «Омар аль-Ваили», глава Организации пограничных переходов Ирака, объявил, что пограничный переход аш-Шиб с Ираном после завершения технических мероприятий был открыт с 10 ноября.

Он также сообщил о временном закрытии перехода Мандали с 13 ноября для проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

Ранее также «Фуад Хусейн», министр иностранных дел Ирака, говорил, что Министерство финансов США потребовало от Багдада закрыть все пограничные переходы с Ираном, кроме двух; однако он охарактеризовал выполнение такого требования как трудное.