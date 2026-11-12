По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Манар, шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», в своей речи по случаю Дня мученика «Хезболлы» сказал: Прежде всего приветствую всех вас. Сегодня я буду говорить в двух частях: первая часть о мучениках, а вторая часть о политических вопросах. Мученичество — это источник чести, гордости, успеха и достижения высших степеней.

Генеральный секретарь «Хезболлы», продолжая свою речь, сказал: агрессия Израиля против Ливана и региона — это агрессия, полностью поддерживаемая Америкой и являющаяся частью большого и опасного проекта. Некоторые говорят, что палестинцы начали «Потоп Аль-Аксы», но именно Англия начала, и начальной стороной была та, которая создала это узурпаторское государство Израиль в 1948 году. Проект по сути был проектом убийства. Они убивали и выселяли, изменяли инфраструктуру и вынудили миллионы людей стать беженцами, чтобы основать это узурпаторское государство.

Шейх Наим Касем, указывая на молчание мирового сообщества в отношении убийств в Газе, сказал: никто не реагирует на то, что происходит в Газе, на гибель и ранения 250 тысяч мужчин, женщин и детей и разрушение домов, и все эти события происходят на глазах у всего мира. Никто не говорит о несправедливости, творимой с народом Газы, и все поддерживают Израиль и его право на защиту. Где всемирный призыв, призыв народов и действенный призыв в отношении событий в Газе? Некоторые устраивают марши и демонстрации в поддержку Газы, и мы их очень благодарим, но где великие страны и где организация в отношении этого преступления?

Он добавил: говорят, что проблема в Ливане и вступление сопротивления в поддержку, но проблема в оккупации. Оккупация стремится к экспансии, и поддержка Газы не создаёт проблем. Оккупация существовала и пытается её расширить; поддержка не является причиной событий в Ливане. Сопротивление — это реакция, противостояние и освобождение.

Генеральный секретарь «Хезболлы» сказал: сегодня мы являемся свидетелями своеволия Америки и израильских преступлений, и они стремятся к агрессии против Ирана. Именно Америка и Израиль начали агрессию на глазах у всего мира, и исламский Иран имеет право противостоять. Перед этой большой опасностью необходимо противостоять агрессии, и это требует сопротивления армии, народа и сопротивления и всех, кто способен нести оружие в регионе. В Ливане должны быть национальные действия в направлении поддержки суверенитета и обороны с сотрудничеством, и мы не должны позволять врагу господствовать над нами. Мы противостоим опасной израильской агрессии и его экспансионистским действиям. Агрессии со стороны преступного режима, ненавистного человечеству и миру.