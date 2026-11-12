По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, представитель коалиции под командованием Саудовской Аравии сегодня утром в четверг сообщил о перехвате и уничтожении беспилотника в районе Эр-Рияда.

Средства массовой информации сегодня на рассвете сообщили о приостановке полётов в аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

Представитель вооружённых сил Йемена прошлой ночью объявил, что они нанесли удар по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами, и эта операция успешно достигла своих целей.

В новейшей волне приостановки полётов в аэропорты Саудовской Аравии из опасений атак Йемена Бангладеш объявил, что продлил приостановку полётов своей страны в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, из-за опасений по поводу вопросов безопасности до 30 ноября.