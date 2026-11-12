По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на агентство Шахаб, «Хазем Касем», представитель движения ХАМАС, объявил: воздушная атака сионистского режима на больницу Насер в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа и убийство пациентов и членов медицинского персонала — это полномасштабное военное преступление и беспрецедентный террористический акт.

Представитель ХАМАС подчеркнул: продолжение преступлений сионистского режима, его переход через все красные линии и нарушение всех человеческих принципов и норм путём нанесения ударов по больницам является естественным результатом небрежности и безразличия международного сообщества в суде и привлечении к ответственности руководителей этого режима.

Хазем Касем также возложил ответственность за эти атаки на так называемый совет по миру в секторе Газа и «Николая Младинова», главу этого совета, из-за молчания перед преступлениями сионистского режима и его полной неспособности заставить Тель-Авив прекратить эти действия.

Он также потребовал от арабских и исламских стран, участвующих в совете по миру, занять серьёзную и решительную позицию, чтобы сионистский режим не мог использовать участие этих стран в совете в качестве прикрытия для продолжения своих преступлений.

Представитель движения ХАМАС отметил: сионистский режим не обращает никакого внимания на усилия посредников, стран-гарантов и правительства США и продолжает свои действия без опасения какого-либо осуждения и привлечения к ответственности.

В воздушной атаке сионистского режима сегодня утром в четверг на больницу Насер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа шесть палестинцев погибли и по меньшей мере 52 человека получили ранения.