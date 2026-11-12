По сообщению информационного агентства Абна, генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности, написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: если Америка развяжет ещё одну войну против Ирана, все военные базы, вовлечённые в эту агрессию, от Западной Азии до Европы, будут законной целью смертоносных ударов Ирана.

Он продолжил: не будет никакой безопасной дистанции и безопасного убежища для агрессоров, и никакой неприкосновенности для агрессивных баз не останется.