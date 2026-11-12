По сообщению информационного агентства Абна, амир Кьюмарс Хейдари, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил, в специальном новостном интервью, разъясняя понятие «без географических ограничений» в банке целей Вооружённых сил, заявил: мы в нашей военной терминологии определяем этот вопрос как «законная цель».

Разъясняя это понятие, он сказал: законная цель означает, что если самолёт из любой страны, будь то страны региона Персидского залива или другие страны мира, пролетит к небу нашей страны и бомбардирует какую-либо точку иранской земли, наши Вооружённые силы имеют право поразить аналогичную цель в той же стране, откуда взлетел атакующий самолёт.

Амир Хейдари, ссылаясь на то, что он назвал явным приказом Верховного главнокомандующего, подчеркнул, что этот подход учтён в определении законных целей Вооружённых сил.

Указывая на готовность Вооружённых сил к возможной будущей войне, он заявил: банк целей Вооружённых сил для возможной будущей войны составлен и готов, и ожидает подписания Верховным главнокомандующим Вооружённых сил и доведения до командующих армией и Корпусом стражей исламской революции.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил, отметив, что при составлении банка целей географические ограничения не учитывались, добавил: предусмотренные цели не ограничиваются исключительно географической зоной предыдущего театра войны, и в этот банк целей включены районы за его пределами, в том числе точки, где вероятно использование США или Израилем.

Амир Хейдари заявил: как только будет получено послание Верховного главнокомандующего, эти меры будут выполнены, и сейчас банк целей готов, а Вооружённые силы находятся в полной готовности.

Амир Хейдари, подчёркивая, что ответ Ирана в возможной будущей войне будет сокрушительным и уничтожающим ответом, сказал: наш ответ противнику не будет ограничен географическими рамками предыдущего театра войны и охватит также другие районы.