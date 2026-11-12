По сообщению корреспондента Абна, ходжат-оль-эслам Хосейн Таэб, глава Организации мобилизации обездоленных, на церемонии поминовения мучеников Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции, которая состоялась сегодня утром (в четверг) в культурном комплексе Имама Резы (мир ему), указав на изменение расчетов противника относительно оборонительных возможностей Исламской Республики Иран, заявил: противник до 12-дневной войны и особенно 40-дневной войны имел четкое представление и оценку возможностей Ирана, однако события этих двух войн, особенно 40-дневной войны, серьезно изменили это представление.

Таэб, указывая на усилия некоторых стран по посредничеству и побуждению Ирана к переговорам до окончания выборов в США, отметил: до окончания выборов в США различными странами выдвигались рекомендации и просьбы о том, чтобы Иран пошел на взаимопонимание. Даже в ходе 40-дневной войны предпринимались попытки посредничества.

Подчеркивая важность событий 40-дневной войны в политических уравнениях региона и мира, он заявил: эта война повлияла также на определение судьбы выборов в Израиле и США, поскольку противоположная сторона возлагала особые надежды на результат этого противостояния для реализации своих стратегических целей в регионе.

Ходжат-оль-эслам Хосейн Таэб, глава Организации мобилизации обездоленных, продолжая свою речь на церемонии поминовения мучеников Воздушно-космических сил КСИР, указывая на политические и социальные последствия 40-дневной войны на оккупированных территориях, заявил: одним из признаков изменения уравнений внутри сионистского режима являются политические изменения и ослабление позиций Нетаниягу.

Указывая на состав парламента сионистского режима и изменение баланса голосов противников Нетаниягу, он добавил: в условиях, когда премьер-министр этого режима для формирования правительства нуждается в минимум 61 голосе из 120 мест парламента, политический баланс изменился не в пользу Нетаниягу, и его противники получили 67 голосов. Эти изменения можно считать признаком начала политических перемен на оккупированных территориях.

Таэб, указывая на социальные и экономические последствия войны для сионистского режима, сказал: вопрос обратной миграции, вывод капитала с оккупированных территорий и ущерб социальному и экономическому положению этого режима являются одними из признаков новых условий. Индустрия туризма, которая считается одним из источников дохода сионистского режима, также подверглась влиянию ситуации в сфере безопасности и последствий войны.