По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на телеканал NBC News, Палата представителей США 211 голосами «за» против 204 голосов «против» передала резолюцию об импичменте Пита Хегсета, министра обороны США, на рассмотрение в комитет; действие, которое фактически привело к приостановке этой попытки.

В этом голосовании Томас Мэсси, представитель-республиканец от штата Кентукки, был единственным членом Республиканской партии, проголосовавшим вопреки позиции своей партии.

Мэсси, давний критик администрации Дональда Трампа, в понедельник представил резолюцию на 34 страницах с привилегированным статусом, содержащую восемь пунктов обвинения для импичмента министра обороны.

Согласно процедуре Палаты представителей, резолюции с привилегированным статусом должны быть рассмотрены в течение двух рабочих дней законодательного процесса; это означает, что Палата должна либо принять по ним меры, либо отправить их в архив, либо передать в комитет.

Этот представитель-республиканец также в сентябре представил восемь пунктов обвинения против Хегсета.

Он заявлял, что министр обороны США совершил нарушения прав человека, начал войну против Ирана без получения разрешения Конгресса и совершил другие нарушения.

В то время голосование по этой резолюции было приостановлено после того, как Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, накануне промежуточных выборов досрочно завершил заседания Палаты.

Кроме того, Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей, который, как ожидается, в январе будет избран главой этой Палаты, ранее заявлял, что демократы после получения контроля над Конгрессом в следующем году отстранят Хегсета от этой должности.