По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазира, «Гади Айзенкот», главный соперник Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет сионистского режима, сказал: Нетаньяху не обладает компетентностью оставаться на своей должности, и мы должны действовать для формирования чрезвычайного правительства.

Согласно этому отчёту, Айзенкот добавил: продолжение присутствия Нетаньяху у власти ставит под угрозу безопасность Израиля.

Газета на иврите «Исраэль ха-Йом» также сообщила: Гади Айзенкот после выступления Нетаньяху на открытом заседании Кнессета приказал своей команде отменить заседание переговоров с партией «Ликуд», которое должно было состояться завтра.

14-й телеканал сионистского режима также объявил, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, рассматривает возможность соглашения о ротации главы правительства с «Гади Айзенкотом», главой партии «Яшар» и своим главным соперником на выборах в Кнессет.

Согласно отчёту этого сионистского СМИ, контакты и консультации с целью формирования так называемого «правительства единства» продолжаются, и переговоры с приближёнными Айзенкота и членами его переговорной команды продолжаются.

Похоже, что Нетаньяху считает предложение о ротации премьер-министра с Айзенкотом, учитывая текущую расстановку в Кнессете, наиболее реалистичным вариантом, обладающим наибольшей исполнимостью.