По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, осведомлённые источники сообщили, что существует план превращения понимания, известного как «Рамочное соглашение», между Ливаном и Израилем в резолюцию в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

Осведомлённые источники, связанные с Аль-Маядин, добавили: некоторые влиятельные политические стороны в Ливане намерены добиваться превращения «Рамочного соглашения» в резолюцию, изданную Советом Безопасности Организации Объединённых Наций. В случае утверждения этого плана и его превращения в международную резолюцию Ливан будет обязан установить прямое согласование между ливанской армией и армией оккупационного режима.

По словам указанных источников, Франция в рамках подготовки к возможной роли французских сил в Ливане после завершения миссии ЮНИФИЛ играет роль в продвижении этих усилий.

Аль-Маядин со ссылкой на эти источники подчеркнул: усилия по превращению Рамочного соглашения в международную резолюцию столкнутся с препятствиями на международном уровне, важнейшим из которых является вероятность использования Россией и Китаем права вето. Обсуждаемая структура основана на отмене резолюций 1701 и 1559 и их замене Рамочным соглашением после превращения этого соглашения в новую резолюцию Советом Безопасности.

Эти источники пояснили: обязательство Ливана о прямом согласовании между армией этой страны и армией оккупационного режима может стать почвой для широких внутренних конфликтов и трений, и влиятельные политические круги внутри Ливана использовали этот план для его продвижения в качестве политической реальности, заменяющей Соглашение в Исламабаде.

Источники Аль-Маядин также сообщили: некоторые ливанские круги в сотрудничестве с рядом ливанских партий и их лобби за рубежом стремятся закрепить эту резолюцию в качестве нового политического пути.