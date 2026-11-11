По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, 12-й телеканал сионистского режима объявил, что разногласия между Биньямином Нетаньяху, премьер-министром этого режима, и Эялем Замиром, начальником Генерального штаба оккупационной армии, относительно вариантов, стоящих перед Тель-Авивом в отношении Ирана, вновь обострились.

Согласно отчёту этого сионистского СМИ, Эяль Замир считает, что операция, которую Нетаньяху требует провести против Ирана, лишена необходимой осмотрительности.

Командование армии Израиля выступает против действий, к которым стремится Нетаньяху, поскольку опасается, что эти действия приведут к возобновлению противостояния с Тегераном на политически чувствительном этапе, когда США не проявляют желания вступать в новый военный конфликт.

Газета New York Times также недавно со ссылкой на сионистских чиновников сообщила, что разногласия Биньямина Нетаньяху с Эялем Замиром по поводу агрессии против Ирана перед парламентскими выборами были реальными.

Согласно отчёту New York Times, Замир выступал против осуществления агрессии, задуманной Нетаньяху, перед выборами в Кнессет и выражал обеспокоенность по поводу давления со стороны Нетаньяху с целью предпринять самостоятельные действия против Ирана. Замир считал, что такое действие ошибочно и может спровоцировать нападение Ирана на оккупированные территории.