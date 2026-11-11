По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, Временные силы Организации Объединённых Наций в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщили об обстреле этих сил во время патрулирования на юге Ливана.

Согласно отчёту ЮНИФИЛ, в этом инциденте никакого ущерба или потерь силам этой организации нанесено не было.

Временные силы Организации Объединённых Наций потребовали от правительства Ливана как можно скорее начать необходимое расследование для установления личности виновных в этом нападении, а также для их суда и привлечения к ответственности.