По сообщению информационного агентства Абна, Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел нашей страны, опубликовав пост в одной из социальных сетей и реагируя на смехотворное утверждение правительства Франции о кибератаке на холодильники в этой стране, написал: правительство Франции, которое не способно даже управлять холодильниками, не говоря уже о том, чтобы справляться с протестами своего народа, чтобы скрыть свою неспособность, перекладывает ответственность на других.

Он добавил: Да, Иран могущественен; но в отличие от Франции, мы не применяем свою силу путём поддержки убийств в Газе или бомбардировок школ и больниц.