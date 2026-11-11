По сообщению информационного агентства Абна, Масуд Пезешкиан утром в среду, 20 абана 1405 года (11 ноября 2026 г.), перед отъездом в Турцию для участия в саммите ООН по изменению климата (КС-31) назвал этот саммит важной возможностью для обсуждения климатической ситуации и региональных вопросов, а также для консультаций с главами различных стран.

Президент, указывая на своё участие в этом саммите по официальному приглашению президента Турции, заявил: это тридцать первый саммит, посвящённый климатическим и экологическим вопросам, в котором примут участие 196 стран мира, и из них 71 страна будет участвовать с президентами или премьер-министрами.

Д-р Пезешкиан добавил: участие в этом саммите — подходящая возможность, чтобы поговорить о климатической ситуации и регионе, в котором мы находимся, и о существующих проблемах, рассказать о разрушительных последствиях войны и агрессий и изложить наши позиции относительно действий, которые США и Израиль совершили по разрушению окружающей среды Ирана и региона.

Президент, отмечая, что этот саммит является очень хорошей возможностью для встреч с главами различных стран, сказал: на данный момент запланированы встречи с главами и официальными лицами более чем 10 стран, включая уважаемого президента Турции, с которыми мы собираемся провести переговоры.

Д-р Пезешкиан относительно отношений Ирана и Турции также сказал: наши отношения с Турцией находятся на очень хорошем уровне, и у нас много общего в региональных, экономических, социальных и культурных вопросах, и, естественно, эта общность может быть весьма эффективной в укреплении наших отношений и безопасности региона.

Президент, указывая на встречи с главами других стран на полях этого саммита, подчеркнул: на этих встречах будет обсуждена справедливая позиция Исламской Республики и преступления, которые США и Израиль совершили в регионе, и результаты их постыдных действий, которые они увидели на своих собственных выборах в своих странах и от своего собственного народа.

Д-р Пезешкиан отметил: не только в самих США и Израиле, но и в Европе результат состоявшихся выборов — всё это против мнения поджигателей войны, агрессоров и людей, которые ложно говорят о демократии и правах человека, но действуют против всех своих лозунгов.

Президент в завершение выразил надежду, что мы сможем быть хорошими посланниками от имени дорогого народа и нашей страны и добиться хороших результатов.