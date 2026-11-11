По сообщению информационного агентства Абна, Министерство иностранных дел выступило с заявлением об объявлении военно-морских и военно-воздушных сил Аргентины террористическими организациями.

Текст заявления следующий:

Поскольку правительство Аргентины, вопреки основополагающим принципам международного права, враждебным действием объявило Корпус стражей исламской революции, являющийся одним из компонентов официальных вооружённых сил Исламской Республики Иран, террористической организацией, правительство Исламской Республики Иран на основании принципа взаимности и со ссылкой на закон «О взаимных мерах в ответ на объявление Корпуса стражей исламской революции террористической организацией Соединёнными Штатами», принятый в 1398 году (2019 г.), который гласит: «Все страны, которые каким-либо образом следуют решению Соединённых Штатов Америки об объявлении Корпуса стражей исламской революции террористической организацией или поддерживают его, подпадают под действие взаимных мер», — считает военно-морские силы Аргентины и военно-воздушные силы Аргентины подпадающими под действие указанного закона и его положений и объявляет их террористическими организациями.

Само собой разумеется, что ответственность за все последствия этого несёт правительство Аргентины.