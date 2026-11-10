По сообщению агентства ABNA, делегация Ирана в Вене в понедельник в заявлении в одной из социальных сетей написала: достойно восхищения, что выражение «решительно осуждает» может ясно использоваться Рафаэлем Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии. Но почему оно не применяется последовательно во всех ситуациях?

Эта делегация, указывая на изображение Гросси, на котором он осуждает убийство сотрудника Запорожской АЭС в Украине, продолжила: когда американские бомбы и бомбы израильского режима поразили мирные и защищённые ядерные объекты Ирана, что было беспрецедентным в истории Агентства, или когда были убиты иранские учёные-ядерщики, эти действия никогда не осуждались. В тех ситуациях генеральный директор, по-видимому, считал осуждение вне своей «сферы» и «работы».

В продолжении этого заявления говорится: выборочный гнев и протест не являются одной из основ ядерной безопасности и гарантий; скорее, это одна из основ составления резюме и продвижения по службе.

Институциональная и организационная ответственность не является необязательной. Профессионализм требует последовательной и стабильной приверженности и поведения.