По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Палестинский информационный центр, «Стефани Чейз», ирландская писательница, в статье в газете «The Irish News» подчеркнула, что беспрецедентный доступ к информации в цифровом мире лишил политиков и традиционные СМИ возможности отрицать то, что происходит в секторе Газа.

Она отметила, что, вопреки представлениям некоторых, поддержка Палестины — это не «мода» и не маргинальное движение, а глубокая реакция различных слоёв общества.

Чейз, указывая на давление, оказываемое на деятелей культуры, таких как «Салли Руни» и «Маклмор», которые из-за своих позиций в поддержку Палестины столкнулись с рабочими и социальными ограничениями, добавила: попытки таких правительств, как Британия и США, навесить ярлык на активистов Палестины лишь свидетельствуют об их страхе перед силой этого движения.

Эта писательница в конце предупредила, что будущие поколения будут судить тех, кто молчал перед лицом преступлений в Газе, и солидарность с Палестиной будет движением, выходящим за пределы политических и медийных ограничений.